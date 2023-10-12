دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشف كريم بنزيما، لاعب نادي اتحاد جدة، الأربعاء، عن سبب موافقته على الانتقال للدوري السعودي للمحترفين، فيما أعرب عن سعادته لوجوده في المملكة.

وفي حوار مع حساب دوري "روشن"، قال النجم الفرنسي: "بعد أن حققت كل شيء مع نادي ريال مدريد، أظن الوقت حان لتجربة تحدي جديد".

وأضاف: "أريد أن أساعد في نهضة كرة القدم في السعودية، هذا واحد من الأسباب التي جعلتني أتي إلى هنا، وأيضا لأنها دولة مسلمة، ولأنهم رحبوا بي بأيدي مفتوحة، وشعرت بالحب والترحيب، لهذا السبب أتيت".

وتابع: "عندما تكون في مكة تشعر بالسلام والنقاء، إنه فعلا مكان استثنائي، إنه مكان أتمنى لكل المسلمين زيارته".

وذكر: "داخل وخارج الملعب أشعر أنني سعيد جدا لأني عندما وصلت إلى هنا، رحبوا بي أجمل ترحيب، وأنا أقدر حب الناس لي، وهذا يجعلني سعيدا جدا".

وتابع: "سأحاول أن أفعل كل ما بوسعي، يوجد الكثير من الشغف لكرة القدم هنا، والكثير من التاريخ الكروي، أنا حقاً سعيد وراضي، بمستوى اللعبة هنا، وأنا حقا متفاجئ لأن في أوروبا لا نشاهد كرة القدم هنا، لكن الآن أصبح الجميع يشاهد الدوري، بعد جلب العديد من الأسماء الكبيرة".

وذكر: "لقد بدأنا بداية جيدة هذا الموسم، التشكيلة لم تتغير كثيرا منذ الموسم الماضي، وهذا شيء جيد، مع وجود لاعبين جدد ونحن نعمل للفوز...والأهم هو تحقيق البطولات".