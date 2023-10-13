اتحاد جدة يوضّح لـ CNN حقيقة استبعاد "جوتا" عن قائمة النادي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نفى نادي اتحاد جدة السعودي لـ CNN بالعربية صحة الشائعات المتداولة حول استبعاد اللاعب جواو فيليبي "جوتا" عن قائمة الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وعند سؤال مدير المركز الإعلامي في فريق "النمور"، يحيى بخش، عن حقيقة أنباء استبعاد اللاعب البرتغالي، أجاب قائلاً: "جوتا يتواجد في تدريبات الفريق بشكل مستمر"، نافياً صحة هذه الأنباء.

وأوضح يحيى بخش أن في حال استبعاد "جوتا" عن صفوف النادي أو ما شابه ذلك، سيقوم المركز الإعلامي بالإعلان عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي على الفور.

وزعمت تقارير صحفية أن نادي اتحاد جدة قرر عدم إدراج اسم جواو فيليبي "جوتا" في قائمته هذا الموسم، إضافة إلى مطالبة اللاعب بالبحث عن نادٍ آخر، قبل أن يتم نفي ذلك.

وكان جوتا (24 عاماً) قد انضم لصفوف فريق "النمور" في سوق الانتقالات الصيفية الماضية بعقدٍ يمتد حتّى عام 2026، ومنذ ذلك الحين لعب 5 مباريات، سجّل خلالها هدفاً واحداً.