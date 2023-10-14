نشر السبت ، 14 أكتوبر / تشرين الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حرصت الجماهير البرتغالية على الاحتفاء باللاعب كريستيانو رونالدو، بعد وصوله للمباراة الدولية رقم 200 مع منتخب بلاده، في أعقاب مواجهة البرتغال وسلوفاكيا، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا 2024.

وقبل انطلاق المباراة، رفع المشجعون الحاضرون بمدرجات الملعب "تيفو" يحمل صورة اللاعب البالغ من العمر 38 عاماً وعنوان "CR 200"، ورددوا هُتافات خاصة به.

كما نال رونالدو هدية تذكارية من قِبل الاتحاد البرتغالي لكرة القدم بعد تحقيقه لهذا الرقم القياسي.

ونجح كريستيانو رونالدو في تسجيل ثنائية، ليقود البرتغال إلى تحقيق الفوز على سلوفاكيا بنتيجة 2/3، وبلوغ نهائيات "يورو" 2024، المقررة في الأراضي الألمانية.