مشجع يقتحم أرض الملعب للقاء كريستيانو رونالدو ويحتفل على طريقته

نشر السبت ، 14 أكتوبر / تشرين الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- اقتحم أحد المشجعين أرض ملعب مباراة البرتغال وسلوفاكيا، الجمعة، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا 2024، للقاء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ودخل المشجع للمستطيل الأخضر والتقى باللاعب البالغ من العمر 38 عاماً، قبل أن يعانقه ويلتقط صورة تذكارية معه، ثمّ احتفل على طريقته الشهيرة "Siii".

وأخرج رجال أمن الملعب المشجع من الميدان، ليعود إلى المدرجات.

وكان رونالدو قد سجّل هدفين، ليقود البرتغال إلى تحقيق الفوز على سلوفاكيا بنتيجة 2/3، وبلوغ نهائيات "يورو" 2024، المقررة في الأراضي الألمانية.