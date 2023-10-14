نشر السبت ، 14 أكتوبر / تشرين الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ارتكب حارس مرمى المنتخب النيجيري، فرانسيس أوزوهو، خطأً فادحاً، خلال مباراة ودّية جمعت الفريق مع المنتخب السعودي، مساء الجمعة.

فعند الدقيقة 60، تحصل منتخب "الأخضر" على ركلة ثابتة ليقوم اللاعب سلمان الفرج بتنفيذها، وأخفق الحارس فرانسيس أوزوهو في الإمساك بالكرة، إذ تصدى له لكنه وضعها في شباكه.

وسيطر التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما على مواجهة المنتخب السعودي و نظيره النيجيري، التي أقيمت على أرض ملعب "بورتيماو".

ويستعد منتخب "الأخضر" لنهائيات كأس آسيا 2023 المقررة في قطر من خلال معسكر خارجي تحتضنه مدينة لاقوس البرتغالية في الوقت الحالي.