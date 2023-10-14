هدف "مُذهل" من كيليان مبابي في شباك هولندا يخطف الأنظار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خطف هدف كيليان مبابي، لاعب منتخب فرنسا، في شباك منتخب هولندا الأنظار، في أعقاب مواجهة المنتخبين، مساء الجمعة، وضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا 2024.

وكان المهاجم الفرنسي قد سجّل ثنائية، إلّا أن هدفه الثاني جاء بطريقة جميلة للغاية عند الدقيقة 53 من زمن المباراة، إذ سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء لتسكن في الزاوية اليسرى لحارس مرمى المنافس.

وساهم مبابي في فوز منتخب "الديوك" على منتخب "الطواحين" بهدفين لواحد، ليضمن الفريق تأهله إلى نهائيات "يورو" 2024 المقررة في الأراضي الألمانية.

وبَاتَ كيليان مبابي (24 عاماً) في المركز الرابع على سلم ترتيب هدّافي منتخب فرنسا على مر التاريخ، برصيد 42 هدفاً.