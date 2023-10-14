نشر السبت ، 14 أكتوبر / تشرين الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سيكون اللاعب محمد صلاح في مواجهة نظيره رياض محرز، عندما يلتقي المنتخب المصري والمنتخب الجزائري معاً، مساء الاثنين، في مباراة ودّية تُقام على الأراضي الإماراتية.

قبل المباراة، نستعرض فيما يلي أبرز أرقام لاعب نادي ليفربول الإنجليزي ولاعب نادي الأهلي السعودي هذا الموسم 2024/2023:

محمد صلاح

لعب 10 مباريات مع فريق "الريدز" في الموسم الحالي، سجّل خلالها 6 أهداف وقدّم 4 تمريرات حاسمة.

على الصعيد الدولي، يمتلك اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً 90 مباراة دولية، وقد أحرز 50 هدفاً وصنع 29 آخرين.

رياض محرز

شارك في 9 مباريات بقميص فريق "الراقي" في الموسم الجاري، سجّل خلالها 3 أهداف وقدّم 4 تمريرات حاسمة.

فيما ظهر اللاعب صاحب الـ32 عاماً في 86 مباراة دولية، وقد أحرز 30 هدفاً وصنع 40 آخرين.