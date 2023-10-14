هكذا علّق نادي الهلال على ترشيح سالم الدوسري لنيل جائزة الأفضل في آسيا

نشر السبت ، 14 أكتوبر / تشرين الأول 2023

‎ دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّق نادي الهلال السعودي على ترشيح لاعبه، سالم الدوسري، لنيل جائزة أفضل لاعب في قارة آسيا لعام 2022، المقدمة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وكان اتحاد القارة الصفراء قد أعلن مؤخراً عن المرشحين للجائزة، وتواجد إلى جانب المهاجم السعودي كلّ من الأسترالي ماثيو ليكي والقطري المعز علي.

وكتب حساب فريق "الأزرق الهلالي" على منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "حضور مختـلف منذ بداية مسيرتـه.. بالتوفيق في جائزة الأفضـل آسيوياً".

وكان الدوسري قد تألق مع المنتخب السعودي في بطولة كأس العالم 2022، إضافة لمساهمته في فوز نادي الهلال بلقب الدوري السعودي لموسم 2022/2021 وكأس الملك لموسم 2023/2022، وتقديمه لمستوى عالٍ في دوري أبطال آسيا ومونديال الأندية.

وسيتم الإعلان عن الفائز بالجائزة خلال حفل يقام في العاصمة القطرية الدوحة في يوم 31 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.