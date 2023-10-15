نشر الأحد ، 15 أكتوبر / تشرين الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، الأحد، عن استضافة الجزائر للمباريات الودّية والرسمية لمنتخب فلسطين خلال المرحلة المقبلة، بالتزامن مع الأوضاع الأمنية في ظل اشتعال الصراع بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وأصدر الاتحاد الجزائري بياناً رسمياً، حمل الإعلان عن احتضان الجزائر لجميع مباريات منتخب فلسطين، ومنها المباريات المقررة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، إضافة إلى تغطية كافة التكاليف المتعلقة بهذه الأحداث.

وأوضح الاتحاد الجزائري أن هذا القرار يأتي بناءً على توجيهات سلطات عليا في البلاد وبعد أن قدم الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم طلباً بشأن ذلك.

وذكر الاتحاد الجزائري أن أراضي بلاده ستستضيف مباراة منتخب فلسطين ونظيره أستراليا في يوم 21 نوفمبر/ تشرين الثاني من هذا العام، ضمن التصفيات المؤهلة للمونديال بنسخته المقبلة.