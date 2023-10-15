نشر الأحد ، 15 أكتوبر / تشرين الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حصل الأمير السعودي عبد الرحمن بن تركي بن عبد العزيز على أغلى تذكرة في دوري "روشن" على مر التاريخ، والتي بلغ ثمنها مليون ريال ما يقرب (266 ألف دولار) ، لحضور مباريات نادي الشباب في المسابقة.

وستكون مباراة فريق "الليوث" المقبلة مع منافسه الطائي على أرض ملعب الأول، مساء السبت المقبل، وضمن منافسات الجولة العاشرة.

وكتب حساب نادي الشباب على منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "بقيمة مليون ريال، التذكرة الأغلى في تاريخ الدوري السعودي.. باسم صاحب السمو الملكي الأمير عبد الرحمن بن تركي بن عبد العزيز".

وعبر تصريحات لبرنامج "أكشن مع وليد" على قناة "MBC"، أوضح رئيس مجلس إدارة فريق "الليوث"، محمد المنجم، أن لهذه التذكرة مميزات كثيرة، مُشيراً إلى أنها سابقة جديدة في دوري "روشن".

وأكد المنجم أن الأمير عبد الرحمن بن تركي بن عبد العزيز أحد الداعمين لنادي الشباب، ويعمل من أجل مصلحته بشكل مستمر.