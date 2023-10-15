نشر الأحد ، 15 أكتوبر / تشرين الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أظهر المدافع إيميرك لابورت ومتوسط الميدان غافي مهاراتهما في أعقاب تدريبات منتخب إسبانيا، الذي يخوض منافسات تصفيات كأس أمم أوروبا 2024، في أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وبيّن فيديو من تدريبات منتخب "الماتادور" مهارات لاعب نادي النصر السعودي ولاعب نادي برشلونة الإسباني، إذ دخلا في تحدٍ بحيث يتبادلان إرسال الكرة وتسلمها دون سقوطها على الأرض.

وكان لابورت وغافي قد شاركا في مباراة منتخب إسبانيا ونظيره اسكتلندا، والتي انتهت بفوز الأول بهدفين دون رد، الخميس الماضي، ضمن تصفيات "اليورو".

وينشط إيميرك لابورت في صفوف فريق "العالمي" منذ سوق الانتقالات الصيفية الماضية، فيما نشأ غافي مع الفئات العمرية في "الفريق الكتالوني" قبل أن يتألق مع الفريق الأول.