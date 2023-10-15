نشر الأحد ، 15 أكتوبر / تشرين الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تداول مستخدمون على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) فيديو يظهر خطأ لجيمس ماديسون، لاعب منتخب إنجلترا، في استخدام زجاجة المياه، في أعقاب مواجهة الفريق لمنتخب أستراليا، في مناسبة ودّية، الجمعة الماضي.

ولم يحسن متوسط الميدان الإنجليزي البالغ من العمر 26 عاماً التصرف مع زجاجة المياه، إذ استخدمها بطريقة خاطئة.

وردّ ماديسون على هذا الموقف بطريقة طريفة، إذ نشر حساب منتخب "الأسود الثلاثة" فيديو للاعب من تدريبات الفريق، الأحد، وظهر وهو يشرب من زجاجة المياه قبل أن يخطئ مجدداً في استخدام الزجاجة.

ويستعد جيمس ماديسون ورفاقه لمواجهة منتخب إيطاليا، الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا 2024، المقررة في الأراضي الألمانية.