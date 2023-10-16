دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حرص حاتم المسحل، رئيس لجنة كرة القدم في نادي الاتفاق السعودي، على دعم اللاعب جوردان هندرسون، الذي تعرض لصافرات استهجان من قِبل الجماهير، خلال مباراة مع منتخب بلاده.

وكان متوسط الميدان البالغ من العمر 33 عاماً قد شارك في مواجهة "الأسود الثلاثة" وأستراليا في مناسبة ودّية، والتي انتهت بفوز الأول بهدف، الجمعة الماضي، لكنه تعرض لصافرات استهجان عند استبداله في الدقيقة 62.

وفي وقت سابق تعرض هندرسون لانتقادات بعد انتقاله للمملكة العربية السعودية،.

وكتب المسحل عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، في رسالة داعمة للاعب نادي الاتفاق: "القائد الذي يحبه الجميع داخل وخارج الملعب، ويهتم بمصالحهم، شخص متواضع، إنه يحترم الجميع دون قيد أو شرط"، مُضيفاً: "كلّ التمنيات بمزيد من النجاح في نادي الاتفاق والفوز بيورو 2024 مع إنجلترا والمزيد".