دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعرب محمد النني، لاعب نادي أرسنال الإنجليزي، عن سعادته باللعب لفريق "الغانرز"، مُشيرًا إلى أنه قد ذرف الدموع عند تجديد العقد بين الطرفين.

وأمضى متوسط الميدان المصري ما يقرب 7 أعوام مع نادي أرسنال، ويرتبط معه بعقدٍ حتّى يونيو/ حزيران 2024.

وتحدّث النني لصحيفة "إيفينينغ ستاندرد" البريطانية، عن كواليس تجديد عقده مع فريق "الغانرز" في فبراير/ شباط الماضي لعام إضافي، قائلاً: "لقد كان أحد أسعد الأيام في حياتي".

وتابع: "الطريقة التي تحدثوا بها معي، والطريقة التي كان بها النادي بأكمله سعيدًا بهذا القرار، جعلتني أبكي في ذلك اليوم"، مُضيفًا: "يعلمون أنني أحبهم كثيرًا، إنهم يعرفون أنني لا أريد المغادرة، أريد البقاء وإنهاء مسيرتي هنا بنسبة 100%".

وعانى محمد النني من إصابة بالغة في الآونة الأخيرة قد أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة، قال عنها: "أعلم أنّني عائد من إصابة طويلة وهذا ما أفعله في ملعب التدريب، القتال والقتال من أجل العودة والتواجد في التشكيلة الأساسية... هذا هدفي هذا العام".

في سياق متصل، كشف محمد النني بأنه تعرض للسخرية في بداية مسيرته، قائلاً: "كنتُ أفكر في العمل الذي يمكنني القيام به عندما أكبر، لا أستطيع فتح مطاعم لأن شغفي هو كرة القدم منذ اليوم الأول".

وأكمل: "لقد أخبرتُ الكثير من الناس وقد سخروا مني، لأنني عندما أقول إنّني أريد اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز يوماً ما، فإنهم يقولون: كيف؟..هذا الدوري هو الأفضل في العالم، وتريد الوصول إليه من الصفر؟".

وواصل النني: "بعض الناس لا يفهمون الفكرة، لكن بالنسبة لي، أحب أن أحلم، ولهذا السبب أحتاج إلى أشخاص طيبين من حولي، بالطبع قد يستغرق الأمر 15 أو 20 عاماً، لكن كان لدي الهدف الذي أريد أن أصل إليه".

عن موعد اعتزاله لعبة كرة القدم، قال محمد النني: "أريد أن أنهي مسيرتي عندما أبلغ 36 أو 37 عامًا، لذلك لا يزال أمامي 5 أو 6 سنوات متبقية".