تفاعل مع لقطة مهارية لمحمد صلاح خلال مباراة مصر والجزائر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل مغرّدون على منصة إكس (تويتر سابقًا) مع لقطة مهارية للاعب محمد صلاح، خلال مباراة منتخب مصر ونظيره الجزائري، في مباراة ودّية، الاثنين.

عند الدقيقة 39 من زمن المباراة، نفذ منتخب الجزائر ركلة ركنية وقام صلاح بقطع الكرة بعد أن تسلمها بطريقة جميلة للغاية، ثم انطلق نحو مرمى المنافس بشكل سريع، في محاولة للتسجيل من خلال هجمة مرتدة.

وتقام مباراة "الفراعنة" و "محاربو الصحراء" على أرض استاد هزاع بن زايد، في إطار معسكر المنتخبين الذي تحتضنه الأراضي الإماراتية.

وتشير نتيجة المباراة إلى التعادل السلبي، بعد نهاية أول 45 دقيقة.