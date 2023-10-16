أرقام روبرتو مانشيني مع المنتخب السعودي.. هل أنت راضٍ على أداء الفريق تحت قيادته؟

رياضة
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أرقام روبرتو مانشيني مع المنتخب السعودي.. هل أنت راضٍ على أداء الفريق تحت قيادته؟
Credit: Nigel Roddis/Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- مضى ما يقرب 50 يومًا على تولي روبرتو مانشيني منصب المدير الفني للمنتخب السعودي، إذ تم تكليفه بهذه المهام في 27 أغسطس/ آب الماضي.

وقاد المدرب الإيطالي منتخب "الأخضر" في 3 مباريات ودّية، استعدادًا للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، إضافة لنهائيات كأس آسيا 2023 المقررة في قطر.

وخسر المنتخب السعودي من أمام منتخب كوستاريكا بثلاثة أهداف لواحد، ومن أمام منتخب كوريا الجنوبية بهدف وحيد، فيما تعادل مع منتخب نيجيريا بهدفين لمثلهما.

ويستعد مانشيني لقيادة الفريق في مواجهة منتخب مالي، الثلاثاء المقبل، في إطار معسكر الفريق المقام في مدينة لاقوس البرتغالية.

وتختلف الآراء حول أداء منتخب "الأخضر" تحت إشراف روبرتو مانشيني، فما رأيك؟

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