دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ألغيت مباراة جمعت بين منتخب بلجيكا ونظيره السويدي بين الشوطين، والّتي أقيمت على أرض ملعب الأول، مساء الاثنين، وضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا 2024، بسبب إطلاق نار في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وكان الشوط الأول من زمن المباراة قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكلّ منتخب.

وقُتل شخصان يحملان الجنسية السويدية بالرصاص، بحسب ما ذكرت هيئة الإذاعة العامة البلجيكية (VRT) لشبكة CNN.

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي: "في أعقاب هجوم إرهابي مشتبه به في بروكسل هذا المساء (الاثنين)، تقرر بعد التشاور مع الفريقين وسلطات الشرطة المحلية، إلغاء مباراة في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2024 بين منتخب بلجيكا ومنتخب السويد".

فيما كتب رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، على منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "أحر التعازي لأقارب هذا الهجوم الجبان في بروكسل، إنني أتابع الوضع عن كثب، بالتعاون مع وزيري العدل والداخلية من مركز الأزمات البلجيكي، نحن نراقب الوضع ونطلب من سكان بروكسل أن يكونوا يقظين".