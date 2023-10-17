دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تسبب أحد المشجعين في إصابة اللاعب كريستيانو رونالدو خلال محاولة التقاط صورة معه، عقب مواجهة منتخبي البرتغال والبوسنة والهرسك، الاثنين، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا 2024.

خلال الشوط الأول من زمن المباراة، اقتحم مشجع يرتدي قميص نادي النصر السعودي أرض الملعب، إذ أراد التقاط صورة مع النجم البرتغالي، لكنّ رجال الأمن نجحوا في إبعاده، إلا أن التدافع على أثر الواقعة تسبب بإلحاق الإصابة باللاعب البالغ من العمر 38 عامًا.

وكان رونالدو قد سجّل هدفين، ليساهم في فوز منتخب البرتغال على نظيره البوسنة والهرسك بخماسية نظيفة، في الجولة الثامنة من تصفيات "اليورو".

ووصل كريستيانو رونالدو للهدف رقم 127 على الصعيد الدولي وبقميص منتخب بلاده.