في مباراة مصر.. تصرف "غريب" من جمال بلماضي مع لاعبه يُثير جدلاً

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شهدت مباراة ودّية قد جمعت المنتخب الجزائري ونظيره المصري في استاد هزاع بن زايد، مساء الاثنين، واقعة مثيرة للجدل بين المدير الفني لـ "محاربي الصحراء"، جمال بلماضي، ولاعبه سعيد بن رحمة.

فعند الدقيقة 63 من زمن المباراة، تم استبدال بن رحمة وإدخال زميله حسام عوار بدلاً عنه، وعند مغادرة اللاعب للمستطيل الأخضر لم يصافح مدربه، قبل أن ينفعل بلماضي غضباً عليه ويمسكه من قميصه.

وكانت مباراة المنتخب الجزائري مع "الفراعنة" قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وأقيمت هذه المباراة على الأراضي الإماراتية، في إطار معسكر الفريقين تحضيراً للمنافسات الرسمية المقبلة.