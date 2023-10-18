في مباراة السعودية.. تصرف "غريب" من مدرب مالي مع الحكم يُثير جدلاً

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثار أحد أعضاء الجهاز الفني في منتخب مالي جدلاً، بعد أن قام بتصرف غريب مع الحكم، خلال مباراة فريقه والمنتخب السعودي في مناسبة ودّية، مساء الثلاثاء.

وفي الدقيقة 60، اعترض أحد أفراد الكادر التدريبي في منتخب مالي على صحة هدف منتخب "الأخضر" عن طريق اللاعب سالم الدوسري، ليشهر الحكم البطاقة الحمراء بوجهه.

وعند مغادرته لأرض الملعب، أشار للحكم بيده، إذ بدا وكأنه يتهمه بـ "الرشوة".

وكان منتخب مالي قد تغلّب على المنتخب السعودي بثلاثة أهداف لواحد، في إطار معسكر المنتخبين في البرتغال، استعداداً للمنافسات الرسمية المقبلة.