نشر الثلاثاء ، 17 أكتوبر / تشرين الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عبر اللاعب كيليان مبابي عن فرحته بعد تسجيله هدفا بطريقة "دبل كيك" في تدريبات منتخب فرنسا، الذي يخوض منافسات التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا 2024.

وأظهر فيديو نشره حساب منتخب "الديوك" على منصة "إكس" (تويتر سابقا) مبابي وهو يحرز هدفا ليفرح بشكل طريف، إذ ركض مسرعا وغادر أرض الملعب.

وكان اللاعب البالغ من العمر 24 عاما قد سجل ثنائية، ليساهم في فوز منتخب فرنسا على منتخب هولندا بهدفين لواحد، الجمعة الماضي، ضمن الجولة السابعة من تصفيات "اليورو".

ويواجه منتخب "الديوك" منتخب إسكتلندا على أرضه وبين جماهيره، مساء الثلاثاء، في مناسبة ودية.