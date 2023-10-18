إصابة نيمار تُثير قلق الجماهير.. ونادي الهلال السعودي يعلّق

نشر الأربعاء ، 18 أكتوبر / تشرين الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تعرض اللاعب نيمار دا سيلفا للإصابة خلال مباراة منتخب البرازيل ونظيره الأوروغواي، على أرض ملعب الأخير، فجر الأربعاء، وضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، لتثير القلق عند الجماهير.

وفي الدقيقة 44 من زمن المباراة، عرقل لاعب المنافس نيمار في منتصف الملعب، ليسقط الأخير أرضاً، قبل أن يتم إخراجه عبر نقالة متأثراً بإصابة بالغة.

وأظهرت لقطات مصورة اللاعب البرازيلي وهو يتكئ على العكاز عند مغادرة المستطيل الأخضر مع بعثة منتخب بلاده، عقب نهاية المباراة بفوز منتخب الأوروغواي بهدفين دون مقابل.

وأعرب نادي الهلال السعودي عن أمنيته بشفاء لاعبه نيمار دا سيلفا، إذ كتب حساب الفريق على منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "نتمنى لك الشفاء العاجل نيمار".