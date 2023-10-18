تفاعل على هدف سالم الدوسري خلال مباراة السعودية ومالي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل مغردون على منصة "إكس" (تويتر سابقا) مع هدف سالم الدوسري، لاعب المنتخب السعودي، في شباك منتخب مالي، في أعقاب مواجهة ودية بين المنتخبين، مساء الثلاثاء.

وجاء هدف مهاجم منتخب "الأخضر"، عند الدقيقة 58 من زمن المباراة، إذ سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء لتسكن الزاوية اليسرى لحارس مرمى المنافس.

وخسر رفاق الدوسري (32 عاما) من المنتخب القادم من القارة السمراء بـ3 أهداف لواحد.

وسبق وأن تعادل المنتخب السعودي مع نظيره النيجيري بهدفين لمثلهما، ضمن معسكر الفريق المقام في مدينة لاقوس البرتغالية، تحضيرا للمباريات الرسمية المقبلة.