دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّق نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي على مزاعم تورط لاعب الفريق، متوسط الميدان الإيطالي ساندرو تونالي، بـ"المراهنات" غير القانونية.

وأصدر الفريق المملوك من صندوق الاستثمارات العامة السعودي بيانًا رسميًا، قال فيه: "يمكن للنادي أن يؤكد أن تونالي يخضع لتحقيق من قبل مكتب المدعي العام الإيطالي والاتحاد الإيطالي لكرة القدم (FIGC) فيما يتعلق بنشاط المراهنة غير القانوني".

وأضاف: "ساندرو يشارك بشكل كامل في التحقيق وسيواصل التعاون مع جميع السلطات ذات الصلة"، مؤكدًا: "سيستمر هو وعائلته في تلقي الدعم الكامل من النادي".

وأوضح نيوكاسل يونايتد أن نظرًا لكون هذه العملية مستمرة "لا يستطيع اللاعب والنادي تقديم مزيد من التعليقات في الوقت الحالي".

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن ساندرو تونالي قد تورط في المراهنات على مباريات كرة القدم، مما يجعله مهددًا بعقوبة قاسية ستبعده عن المستطيل الأخضر لفترة طويلة.

وانضم متوسط الميدان الإيطالي (23 عامًا) لصفوف النادي الناشط في البريميرليغ خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من نادي إسي ميلان.