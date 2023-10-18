نبأ سار حول إمكانية استضافة السعودية لكأس العالم 2034

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشف جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أن هناك فرصة كبيرة لقارة آسيا في استضافة بطولة كأس العالم في عام 2034.

وسبق للمملكة العربية السعودية أن أعلنت تقدمها بطلب احتضان المونديال للمرة الأولى في تاريخها، وهي البلد الآسيوي الوحيد الذي فعل ذلك حتى الآن.

وقال رئيس الفيفا، في تصريحات نقلتها قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية: "بناءً على قرار الاتحاد الدولي سيكون لآسيا فرصة لتستضيف كأس العالم 2034، كما قلت سابقًا فإن كرة القدم توحد العالم كما حدث في قطر وهكذا ستكون في أمريكا وكندا والمكسيك".

وأعلن رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، عن دعم اتحادات القارة الصفراء لملف السعودية المرشح لاستضافة المونديال.

وقال الشيخ سلمان آل خليفة، خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الآسيوي، الأربعاء: "ليس لدي أي شك أن السعودية قادرة على أن تستضيف البطولة بشكل مميز كما فعلت قطر وقد يكون أفضل، ومن زار السعودية في السنوات الأخيرة سوف يلاحظ التطور الهائل، لديها قدرة ورؤية، وليس في كرة القدم بل في كلّ النواحي".