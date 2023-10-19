بكلمات "مؤثرة".. نيمار يعلّق على إصابته مع منتخب البرازيل

(CNN) -- أكد نادي الهلال السعودي أن نجم كرة القدم البرازيلي نيمار سيخضع لعملية جراحية، بعد إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي والغضروف المفصلي في ركبته اليسرى.

وتعرض اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً للإصابة، خلال خسارة البرازيل أمام الأوروغواي بهدفين دون رد، الثلاثاء الماضي.

بعد منافسة على الكرة مع لاعب المنافس قبل نهاية الشوط الأول، انهار نيمار على الأرض ممسكاً بركبته، ثمّ تلقى رعاية طبية لدقائق عدّة قبل أن يُخرج من الملعب.

وكتب فريق "الأزرق الهلالي" عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "أوضحت الفحوص الطبية تعرض لاعب ‎كبير آسيا نيمار جونيور لقطع في الرباط الصليبي والغضروف، على أن يجري عملية جراحية لاحقا، وبرنامج علاجي يتحدد مدته بعد العملية"، مضيفاً: "يعود لنا أقوى".

ولم يذكر النادي السعودي المدة التي من المتوقع أن يغيب فيها النجم البرازيلي عن الملاعب، لكن إصابات الرباط الصليبي الأمامي عادةً ما تبقي اللاعبين في حالة تعافي لأشهر عدّة، مما يعني أن مشاركته في بطولة كوبا أمريكا في يونيو/ حزيران المقبل مهددة.

انتقل نيمار إلى نادي الهلال في سبتمبر/ أيلول الماضي، وغادر نادي باريس سان جيرمان بعد أن أمضى 6 مواسم في العاصمة الفرنسية، ليصبح أحد أبرز اللاعبين الذين انضموا إلى الدوري السعودي للمحترفين.

وبلغت قيمة انتقاله للنادي الباريسي في عام 2017، والبالغة 222 مليون يورو (حوالي 243.1 مليون دولار) قد جعلته يصبح أغلى لاعب كرة قدم على الإطلاق.

وغرّد النجم البرازيلي بعد التأكد من إصابته: "إنّه وقت حزين للغاية، إنه الأسوأ"، مُضيفاً: "أعلم أنّني قوي، لكن هذه المرة سأحتاج إلى عائلتي وأصدقائي أكثر".

وتابع بالقول: "ليس من السهل التعرض للإصابة والجراحة، تخيل أن تمر بكل ذلك مرة أخرى بعد 4 أشهر من التعافي".

لقد عانى نيمار من الإصابات طوال حياته المهنية، وهذه هي الجراحة الثانية التي سيخضع لها اللاعب في عام 2023، إذ انتهى موسمه الأخير في باريس قبل الأوان بعد إصابة في الكاحل في فبراير/ شباط.

ويشار إلى أن نيمار يعد الهداف التاريخي للبرازيل، بعد أن تجاوز رقم بيليه القياسي البالغ 77 هدفاً دولياً، بتسجيله هدفين في مرمى بوليفيا، في سبتمبر/ أيلول الفائت.