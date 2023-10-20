دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني أنه أجرى محادثة "توضيحية ومفصلة" مع لاعبه المغربي، نصير مزراوي، بعد منشور للثاني أعرب فيه عن تضامنه مع الفلسطينيين في ظل الحرب بين إسرائيل وحماس، وأكد النادي وقوفه مع الجانب الإسرائيلي في بيان نشره عبر موقعه الرسمي الجمعة.

وقال النادي الألماني في بيانه: "أجرى نادي بايرن ميونيخ محادثة مفصلة وتوضيحية مع نُصير مزراوي هذا الأسبوع. كان سبب النقاش هو منشورات مزراوى على إنستغرام فيما يتعلق بالإرهاب ضد إسرائيل قبل أسبوعين تقريباً، مما أدى إلى انزعاج وانتقادات"، في إشارة إلى عملية حماس ضد مدن ومناطق إسرائيلية في 7 أكتوبر/تشرين أول الجاري.

وقال المدير التنفيذي للنادي، كريستيان دريسن: "أكد نُصير مزراوي لنا أنه كشخص محب للسلام، فهو يرفض الإرهاب والحرب بشكل قاطع ولم يقصد أبدًا التسبب في أي إزعاج بمنشوراته".

وأردف دريسن: "نادي بايرن ميونخ يدين هجوم حماس على إسرائيل"، وتابع: "علاوة على أن مزراوي يُعلن أنه يدين الإرهاب وكل المنظمات الإرهابية".

وجدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي يُصنفان حماس "منظمة إرهابية".

وأضاف بايرن ميونخ في بيانه: "يُعارض بايرن ميونخ ونصير مزراوي بشدة نقل الصراع في الشرق الأوسط والعنف المرافق له إلى ألمانيا، التي تلتزم بالسلام، فلا مكان للكراهية والعنف بكل أشكالهما في الثقافة السياسية لألمانيا".

وأكد الفريق الألماني أنه "يقف إلى جانب المجتمع اليهودي في ألمانيا وفي صف إسرائيل"، وتابع: "لا شيء يُبرر قتل الأطفال والعائلات"، حسب تعبيره.

وختم البايرن بالقول: "يعتقد نادي بايرن أن كرة القدم يجب أن تطلق قوة المصالحة بين الثقافات المختلفة، وخاصة في أشد اللحظات صعوبة".

وأكد بايرن ميونخ أن اللاعب المغربي سيبقى في صفوفه لكنه سيغيب عن الملاعب الفترة المقبلة بسبب الإصابة.