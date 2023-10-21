نشر السبت ، 21 أكتوبر / تشرين الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شهدت مباراة نادي ليفربول ومنافسه إيفرتون ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، السبت، احتكاك قوي بين اللاعب لويس دياز ونظيره أمادو أونانا.

عند الدقيقة 56 من زمن المباراة، تنافس دياز وأونانا على الكرة، لكنّ لاعب نادي إيفرتون فقد توازنه ليسقط أرضاً خارج اللوحات الإعلانية وبجانب المصورين.

وكان لويس دياز وأمادو أونانا قد شاركا في ديربي "الميرسيسايد" حتى الدقيقة 81، والذي حسمه فريق "الريدز" لصالحه، بهدفين أحرزهما النجم المصري محمد صلاح.

وبهذه النتيجة، وصل نادي ليفربول للنقطة 20 قي صدارة سلم ترتيب أندية البريميرليغ بشكل مؤقت، بينما تجمد رصيد جاره إيفرتون عند النقطة السابعة في المركز السادس عشر..