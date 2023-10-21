لاعب في الدوري السعودي يخطف الأنظار بهدف "مارادوني"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خطف أمير سعيود، لاعب نادي الرائد، أنظار جمهور لعبة كرة القدم، بتسجيله هدفاً، في مرمى نادي الحزم، خلال مواجهة الفريقين مساء السبت، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وكان سعيود قد أحرز هدفين لفريقه، لكنّ هدفه الثاني جاء بطريقة مميزة للغاية وعلى طريقة النجم السابق دييغو مارادونا، عند الدقيقة 45+ من زمن المباراة.

وراوغ أمير سعيود عدد من لاعبي نادي الحزم ببراعة، وعند دخوله لمنطقة الجزاء سدد الكرة نحو الشباك لتسكن الزاوية اليمنى لحارس المرمى.

وخسر رفاق سعيود (33 عامًا) من ضيفهم الحزم بأربعة أهداف لثلاثة، في الجولة العاشرة من دوري "روشن".

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