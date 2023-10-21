دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حرصت جماهير نادي النصر السعودي على الاحتفاء بلاعب الفريق، كريستيانو رونالدو، بعد وصوله للمباراة الدولية رقم 200 مع منتخب البرتغال، عقب مواجهة "العالمي" وضمك، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ورفع أنصار نادي النصر الذين تواجدوا في مدرجات ملعب "الأول بارك" لافتات خاصة بالنجم البرتغالي، ورددوا هُتافات باسمه، قبل أن يعرب رونالدو عن شكره لهم على هذا الفعل.

وكان اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا، قد حقق هذا الرقم القياسي على صعيد الظهور في المباريات الدولية، بعد مشاركته مع منتخب بلاده في تصفيات كأس أمم أوروبا 2024.

كما يعتبر كريستيانو رونالدو اللاعب الأكثر تسجيلاً للأهداف على الصعيد الدولي، برصيد 127 هدفًا.