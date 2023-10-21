دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّق يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، على "تأثير" النجم المصري محمد صلاح، بعد نشره فيديو أعرب من خلاله عن تضامنه مع سكان غزة، في ظل سوء الأوضاع التطورات الجارية في القطاع جراء النزاع الدائر بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وفي مؤتمر صحفي يسبق مباراة "الريدز" وإيفرتون، سأل أحد الصحفيين كلوب حول "تأثير" صلاح بعد نشره للفيديو بشأن التطورات في غزة، وعمّا إذا كان ذلك مهماً بالنسبة للمدرب الألماني.

وأجاب يورغن كلوب، قائلاً: "من المهم أن يكون لدينا شخصيات قوية، لكن لستُ متأكداً أن هذا هو المكان المناسب لمناقشة مسألة خطرة للغاية في بيئة كرة القدم".

وتابع بالقول: "إنه أمر جيد ألا يسألك أحد عن رأيك في هذه المسألة، لذلك أعتقد أنه يجب أن نترك هذا الأمر خارج هذه الغرفة (غرفة المؤتمر الصحفي)، ولكن ليس لدي شك في شخصية محمد صلاح".

وكان مهاجم "الفراعنة" قد قال في الفيديو: "ليس من السهل أبداً الإدلاء بتصريحات في مثل هذه الأوقات، كان هناك الكثير من العنف والكثير من الوحشية المفجعة للغاية، ليس بالإمكان تحمل وتيرة العنف المتصاعدة منذ أسابيع".

وأضاف: "جميع الأرواح مقدسة ومن الواجب توفير سبل الحماية لها، يجب أن تتوقف المجازر، فالعائلات مُمزقة".

وأوضح صلاح أنه يجب السماح "بتقديم الدعم الإنساني لغزة فورًا، يمر سكان غزة بأوضاع صعبة، (الثلاثاء) شاهدنا مشاهد مروعة في المستشفى، سكان غزة بحاجة إلى الغذاء والماء والدواء على الفور".

وأتمّ محمد صلاح: "أناشد جميع قادة العالم للتكاتف معًا لمنع وقوع المزيد من المذابح للأبرياء، والإنسانية يجب أن تسود".