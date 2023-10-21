لاعب الهلال السعودي "ينفجر" غضباً بعد استبداله.. وهذا ما قاله

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لم يكن ميشائيل ديلغادو، لاعب نادي الهلال، راضياً على قرار استبداله، خلال مباراة الفريق مع نظيره الخليج، على أرض ملعب الأول، الجمعة، وضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

فعند الدقيقة 90، قرر مدرب "الأزرق الهلالي"، جورجي جيسوس، إخراج اللاعب البرازيلي ودخول زميله عبد الله الحمدان بدلاً عنه، لينفعل ميشائيل غضباً، إذ ظهر وهو يرمي زجاجة المياه أثناء تواجده على دكة البدلاء.

وعلّق ميشائيل ديلغادو على هذه الواقعة، إذ قال لقناة "SSC" السعودية، عقب نهاية المباراة: "لم يكن هناك أي نقاش أو خلاف (مع المدرب)، أنا حزين من نفسي، لأنني أعلم أن لدي الكثير ولكن لم أقدمه، لذلك كنت غاضباً".

وفاز رفاق ميشائيل على نادي الخليج بهدف وحيد، في الجولة العاشرة من دوري "روشن" السعودي.