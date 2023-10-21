دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل اللاعب محمد صلاح هدفين، قاد من خلالهما نادي ليفربول إلى هزيمة جاره إيفرتون، في مواجهة أقيمت على أرض ملعب الأول، السبت، ضمن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

وتمكّن النجم المصري من تسجيل الهدفين في الدقيقتين 75 و90+، من علامة الجزاء وبتسديدة من داخل الصندوق.

بعد الثنائية، بَاتَ صلاح ثالث أكثر اللاعبين مساهمة في إحراز الأهداف في مباريات متتالية على أرض ملعب فرقهم خلال منافسات المسابقة، إذ ساهم في هزّ الشباك في 13 مباراة على التوالي في "أنفيلد"، خلف آلان شيرر (18 و17 مباراة متتالية) وتييري هنري (17 مباراة متتالية)، وفقاً لموقع "أوبتا" المتخصص في الإحصائيات الرياضية.

وأصبح محمد صلاح ثاني هدّافي فريقه في ديربي "الميرسيسايد" بين نادي ليفربول وجاره إيفرتون في البريميرليغ، برصيد 7 أهداف، بفارق هدفين عن اللاعب السابق ستيفن جيرارد.

ووصل مهاجم "الفراعنة" للهدف رقم 146 في الدوري الإنجليزي الممتاز، متجاوزًا اللاعب السابق روبين فان بيرسي صاحب الـ 144 هدفًا.