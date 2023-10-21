دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حرص لاعبو نادي الهلال السعودي على دعم زميلهم في الفريق، نيمار دا سيلفا، بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة منتخب البرازيل ونظيره الأوروغواي، الأربعاء الماضي، وضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتبيّن إصابة النجم البرازيلي بقطع في الرباط الصليبي والغضروف، على أن يخضع لعملية جراحية، مما سيتسبب في غيابه عن المستطيل الأخضر لفترة طويلة.

وحمل لاعبو فريق "الأزرق الهلالي" قميص نيمار، قبل صافرة بداية مواجهة النادي لمنافسه الخليج، فيما رفع الجماهير لافتات تحمل صورة اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً، وكتبوا عليها: "ستعود أقوى".

ونشر حساب نادي الهلال لقطات مصورة تظهر ما فعله لاعبو الفريق وأنصاره، وعلّق قائلاً: "عائلة ‎#الهلال تنتظر عودتك (نيمار)".

وكان فريق "الأزرق الهلالي" قد تغلّب على نادي الخليج بهدف دون رد، في الجولة العاشرة من دوري "روشن".