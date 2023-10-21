مصر.. الكشف عن المجلس الجديد لإدارة نادي الزمالك

نشر السبت ، 21 أكتوبر / تشرين الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي الزمالك المصري عن مجلس إدارته الجديد، عقب نهاية الانتخابات الّتي أجريت يوم الجمعة، خلال الجمعية العمومية العادية لفريق "الفارس الأبيض".

وكشفت الانتخابات عن فوز حسين لبيب بمنصب رئيس مجلس الإدارة لمدة 4 أعوام وحتّى عام 2027، فيما فاز هشام نصر بمنصب نائب الرئيس.

وجاء تشكيل مجلس إدارة نادي الزمالك على الشكل التالي: حسين لبيب (الرئيس)، هشام نصر (نائب الرئيس)، حسام المندوه (أمين الصندوق)، أحمد سليمان وعمرو الأدهم وهاني بيرزي ومحمد طارق وهاني شكري وحسين السيد (أعضاء فوق السن)، أحمد خالد ورامي نصوحي ونيرة الأحمر (أعضاء تحت السن).

وسبق لحسين لبيب وأن عمل على الصعيد الإداري مع فريق "الفارس الأبيض" في عام 2021، لفترة مؤقتة.

وكان حسين لبيب (68 عاماً) لاعباً لكرة اليد مع نادي الزمالك ومنتخب مصر، وتولى مناصب إدارية في هذه اللعبة مع فريق "الفارس الأبيض" والاتحاد المصري والاتحاد الإفريقي.