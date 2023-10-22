نشر الأحد ، 22 أكتوبر / تشرين الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- دخل رحيم ستيرلينغ، لاعب نادي تشيلسي، في جدال مع زميله كول بالمر من أجل تسديد ركلة جزاء، خلال مواجهة الفريق لنظيره أرسنال على أرض ملعب "ستامفورد بريدج"، السبت، وضمن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

وتحصل فريق "البلوز" على ركلة جزاء، ليتنافس ستيرلينغ وبالمر على تنفيذها، قبل أن يتدخل زميلهما إينزو فرنانديز ويطالب بالسماح للاعب البالغ من العمر 21 عاماً بالتنفيذ.

ونجح كول بالمر في ترجمة ركلة الجزاء إلى هدف، ليساهم في تعادل نادي تشيلسي مع منافسه أرسنال بهدفين لمثلهما.

وكان ستيرلينغ (28 عاماً) قد سجّل 3 أهداف في البريميرليغ هذا الموسم، فيما يمتلك بالمر هدفين في رصيده.