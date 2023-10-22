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نشر الأحد ، 22 أكتوبر / تشرين الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل اللاعب كريستيانو رونالدو هدفاً، ساعد من خلاله في فوز نادي النصر على نظيره ضمك بهدفين لواحد، على أرض ملعب "الأول بارك"، مساء السبت، وضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

وجاء هدف النجم البرتغالي بطريقة جميلة للغاية، عبر ركلة ثابتة في الدقيقة 56 من زمن المباراة.

وظهر اللاعب البالغ من العمر 38 عاماً وهو يحتفل بهدفه مع زملائه، إذ أدى رقصة العرضة السعودية مجدداً.

ووصل رونالدو للمساهمة التهديفية رقم 16 في دوري "روشن" هذا الموسم 2024/2023، إذ أحرز 11 هدفاً وقدّم 5 تمريرات حاسمة.