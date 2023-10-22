نشر الأحد ، 22 أكتوبر / تشرين الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- طُرد جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي روما، خلال مباراة الفريق مع نظيره مونزا، على أرض ملعب الأول، الأحد، ضمن منافسات الدوري الإيطالي (الكالتشيو).

خلال الوقت المحتسب بدل الضائع من زمن المباراة، قام المدرب البرتغالي بإشارة مثيرة للجدل، إذ فرك يده في عينه، في إشارة إلى بكاء الطاقم التدريبي للفريق المنافس، ليشهر الحكم البطاقة الحمراء بوجهه.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يطرد فيها مورينيو، إذ سبق أن تلقى البطاقة الحمراء في مباريات فريق "الذئاب".

وقاد جوزيه مورينيو (60 عامًا) نادي روما لهزيمة ضيفه مونزا بهدف وحيد، في الجولة التاسعة من الكالتشيو.