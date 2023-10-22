بعد إشارة مثيرة لمدرب المنافس.. طرد جوزيه مورينيو خلال مباراة بالدوري الإيطالي

رياضة
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بعد إشارة مثيرة للجدل إلى مدرب المنافس.. طرد جوزيه مورينيو خلال مباراة بالدوري الإيطالي
Credit: Paolo Bruno/Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- طُرد جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي روما، خلال مباراة الفريق مع نظيره مونزا، على أرض ملعب الأول، الأحد، ضمن منافسات الدوري الإيطالي (الكالتشيو).

خلال الوقت المحتسب بدل الضائع من زمن المباراة، قام المدرب البرتغالي بإشارة مثيرة للجدل، إذ فرك يده في عينه، في إشارة إلى بكاء الطاقم التدريبي للفريق المنافس، ليشهر الحكم البطاقة الحمراء بوجهه.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يطرد فيها مورينيو، إذ سبق أن تلقى البطاقة الحمراء في مباريات فريق "الذئاب".

وقاد جوزيه مورينيو (60 عامًا) نادي روما لهزيمة ضيفه مونزا بهدف وحيد، في الجولة التاسعة من الكالتشيو.

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