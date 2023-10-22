ليونيل ميسي ينهي موسمه الأول مع إنتر ميامي.. إليكم ما حققه النادي

(CNN) -- بعد بداية خيالية في مسيرته مع نادي إنتر ميامي، انتهى موسم ليونيل ميسي الأول في الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) بهزيمة، أمام نادي شارلوت بهدف نظيف، ليلة الأحد.

ونجح ميسي، الفائز بكأس العالم 2022، في هزّ شباك المنافس خلال المباراة، لكنّ تم إلغاء هدفه بداع التسلل.

وكان نادي إنتر ميامي قد فشل بالفعل في الوصول للأدوار الإقصائية، فيما نجح بذلك منافسه شارلوت.

وفقاً لرابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم، حضر المباراة 66,101 متفرج، ولا شك أن الكثير منهم حضروا لمشاهدة ليونيل ميسي، الفائز بالكرة الذهبية 7 مرات، وواحد من أفضل اللاعبين الذين لعبوا اللعبة على الإطلاق.

عند وصول النجم الأرجنتيني في يوليو/ تمّوز، بدأ نادي إنتر ميامي سلسلة من 12 مباراة متتالية بدون هزيمة، وفاز بأول لقب له، كأس الرابطة، إلا أنه أنهى الموسم دون فوز في 7 مباريات، مع غياب ميسي عن بعضها بسبب الإصابة.

قال جيراردو مارتينو، المدير الفني لنادي إنتر ميامي، بحسب الموقع الرسمي للفريق: "من بين ثلاث بطولات متاحة، فاز النادي بواحدة، لو أخبرتني وقت التوقيع (في يونيو/ حزيران) أننا سنفوز بإحدى البطولات، لكنت بالتأكيد قد وقعت بعين مغمضة".

وأنهى إنتر ميامي الموسم في المركز الرابع عشر ضمن المجموعة الشرقية المكونة من 15 فريقاً، برصيد 34 نقطة، بينما اختتم ميسي مشواره بتسجيله 11 هدفًا في 14 مباراة في موسمه الأول. ويمتد عقد ميسي مع الفريق حتى عام 2025.