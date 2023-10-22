مشادة بين راموس وروديغر خلال مباراة ريال مدريد وإشبيلية

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نشر الأحد ، 22 أكتوبر / تشرين الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أظهرت لقطات مصورة مشادة بين سيرخيو راموس، لاعب نادي إشبيلية، وأنطونيو روديغر، لاعب نادي ريال مدريد، في أعقاب مواجهة الفريقين التي أقيمت على أرض ملعب "سانشيز بيزخوان"، السبت، وضمن مباريات الدوري الإسباني.

وبيّنت اللقطات المدافع الإسباني في مشادة مع نظيره الألماني خلال الشوط الأول من زمن المباراة، مما استدعى تدخل اللاعبين لفض الاشتباك بينهما.

رغم المشادة، تعانق راموس وروديغر عقب صافرة نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وكان سيرخيو راموس قد واجه فريقه السابق، "الميرنغي"، للمرة الأولى منذ انضمامه للنادي الأندلسي، في سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

وسبق لراموس وأن لعب لنادي ريال مدريد لسنوات عدّة، حقق خلالها أبرز البطولات حول العالم، ومنها: الدوري الإسباني وكأس إسبانيا ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.