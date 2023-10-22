تحرك رسمي بعد تعرض فينيسيوس جونيور لـ "العنصرية" مجدداً

نشر الأحد ، 22 أكتوبر / تشرين الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تعرض فينيسيوس جونيور، لاعب نادي ريال مدريد، للإساءة العنصرية، خلال مباراة الفريق مع إشبيلية، مساء السبت، وضمن منافسات الجولة العاشرة في الدوري الإسباني.

وأظهرت لقطات مصورة قيام أحد المشجعين الذين حضروا بمدرجات ملعب "سانشيز بيزخوان" بحركة عنصرية تجاه اللاعب البرازيلي خلال مشاجرته مع لاعبي النادي الأندلسي بالقرب من خط الملعب.

بعد الواقعة، أصدر نادي إشبيلة بياناً عبر موقعه الرسمي، أعلن من خلاله أنه تم التعرف على المشجع وطرده من الملعب وتسليمه للسلطات القانونية.

وأكد النادي الأندلسي أن المشجع "سيخضع للبروتوكولات التأديبية الداخلية الصارمة للنادي، وسيتم إلغاء عضويته".

من جانبه، نشر فينيسيوس جونيور بياناً عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، رفض من خلاله فعل المشجع، وقد طالب السلطات بفرض عقوبات جنائية على "المشجعين العنصريين".

وسبق وأن تعرض اللاعب البرازيلي (23 عاماً) للإساءة العنصرية في مباريات عدّة خلال مسابقة (لا ليغا).