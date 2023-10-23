من قبل منتصف الملعب.. هدف "عالمي" في الدوري الفرنسي يخطف الأنظار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شهدت مباراة في الجولة التاسعة من منافسات الدوري الفرنسي لموسم 2024/2023 بين نادي موناكو ونظيره ميتز، على أرض ملعب الأول، هدفاً جميلاً للغاية.

عند الدقيقة الرابعة من زمن المباراة، سدد لامين كامارا، لاعب نادي ميتز، الكرة من قبل منتصف الملعب، لتسكن مرمى نادي موناكو، ويحرز أحد أجمل الأهداف على مر تاريخ المسابقة.

وأشاد مغرّدون على منصة "إكس" بهدف اللاعب لامين كامارا (19 عامًا)، ووصفه بعضهم بهدف "عالمي".

ولم ينجح رفاق لامين كامارا في الحفاظ على تقدمهم، إذ حوّل نادي موناكو تأخره بهدف إلى فوز بهدفين.

وتجمد رصيد نادي ميتز في المركز السادس عشر على سلم ترتيب أندية الدوري الفرنسي، برصيد 8 نقاط، فيما يعتلي منافسه موناكو الصدارة بـ 20 نقطة.