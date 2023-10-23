(CNN) -- استغرق الأمر من المراهق مارك غويو 23 ثانية فقط ليصنع التاريخ لنادي برشلونة، إذ سجّل في أول ظهور له مع الفريق الكتالوني، خلال فوز الأخير على نادي أتلتيك بلباو، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

دخل غويو لأرض الملعب كلاعب بديل في الشوط الثاني وكان له تأثير فوري، إذ هزّ شباك المنافس عبر تسديدة، ليضمن بهدفه الفوز لنادي برشلونة في الدقائق الأخيرة.

بعمر 17 عامًا و291 يومًا، أصبح مارك غويو أصغر لاعب يسجّل في أول مباراة له مع "الفريق الكتالوني".

وقال اللاعب، عقب نهاية المباراة: "لا أستطيع التنفس، أنا أستمتع باللحظة فقط، وما زلت أطير"، مُضيفًا: "لقد عملتُ بجد طوال الموسم لاستغلال أي فرصة".

ويتواجد المهاجم الشاب مع برشلونة منذ 10 سنوات، بعد أن ارتقى في صفوف "لا ماسيا"، أكاديمية النادي الشهيرة، وسجّل 5 أهداف في 5 مباريات لفريق تحت 19 عامًا هذا الموسم.

وكان المدير الفني للفريق الكتالوني، تشافي هيرنانديز، وهو نفسه أحد خريجي أكاديمية نادي برشلونة، مرتاحًا بترفيع اللاعبين الشباب للفريق الأول خلال فترة وجوده في منصبه.

كما ترك لامين يامال البالغ من العمر 16 عامًا، انطباعًا كبيرًا هذا العام، إذ كان أصغر لاعب يظهر في مباراة تنافسية للفريق الكتالوني في أبريل/ نيسان الماضي، وأحرز هدفه الأول في الدوري في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال تشافي، عبر الموقع الرسمي للنادي: "إنه غويو، لاعب أحبه شخصيًا كثيرًا، وليس لدي أي مخاوف بشأن استخدام لاعبين محليين، لأن لدينا الكثير من المواهب هنا".

ويعني الفوز أن برشلونة لا يزال على مسافة قريبة من صدارة سلم ترتيب أندية الدوري الإسباني، بفارق نقطة واحدة عن ناديي ريال مدريد وجيرونا بعد 10 جولات.

ويواجه الفريق الكتالوني نادي شاختار دونيتسك الأوكراني، في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، الأربعاء المقبل.