دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لم يكن ماسيميليانو أليغري، المدير الفني لنادي يوفنتوس، راضياً على أداء لاعبيه خلال بعض مراحل مباراة فريق "السيدة العجوز" مع نظيره ميلان، على أرض ملعب "سان سيرو"، وضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وأظهرت لقطات مصورة غضب أليغري على خط الملعب في الدقائق الأخيرة من زمن المباراة، إذ قام بفك ربطة عنق قميصه ثمّ ألقاها على الأرض.

وبيّنت لقطات أخرى ماسيميليانو أليغري وهو يصرخ، قبل أن يقوم بركل زجاجات المياه.

وكان المدرب البالغ من العمر 56 عاماً قد نجح في قيادة نادي يوفنتوس إلى تحقيق الفوز على منافسه إسي ميلان بهدف دون مقابل، في الجولة التاسعة.

ووصل فريق "السيدة العجوز"، تحت إشراف أليغري، للنقطة رقم 20 في المركز الثالث على سلم ترتيب أندية المسابقة، فيما تجمد رصيد نادي إسي ميلان عند النقطة 21 في المركز الثاني.