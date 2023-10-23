نشر الاثنين ، 23 أكتوبر / تشرين الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نال النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول، جائزة أفضل لاعب في مسابقة الدوري الإنجليزي (البريميرليغ) خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.

وحصل مهاجم منتخب الفراعنة على الجائزة، المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين بتصويت الجماهير، بعد مساهمته في تحقيق "الريدز" لنتائج إيجابية في الشهر الفائت.

وشارك صلاح في 4 مباريات بمسابقة البريميرليغ في سبتمبر/ أيلول المنصرم، سجّل خلالها هدفين وصنع مثلهما.

وحرص ليفربول على تهنئة اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا بالجائزة، من خلال تغريدة عبر منصة إكس (تويتر سابقاً).