تفاعل مع "دبل كيك" ألكساندر ميتروفيتش خلال مباراة في دوري أبطال آسيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل ألكساندر ميتروفيتش، لاعب نادي الهلال السعودي، هدفاً جميلاً للغاية في مرمى نادي مومباي سيتي الهندي، في أعقاب مواجهة الفريقين، مساء الاثنين، وضمن منافسات مسابقة دوري أبطال آسيا.

وكان المهاجم الصربي قد أحرز ثلاثية، لكن هدفه الثالث عند الدقيقة 80 قد جاء بطريقة "دبل كيك"، ليتفاعل معه مغرّدون على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) ويشيدون به.

وغرّد الحساب الرسمي لمسابقة تشامبيونزليغ الآسيوي: "هدف لا تمل من مشاهدته".

وساهم "هاتريك" ميتروفيتش (29 عاماً) في فوز فريق "الأزرق الهلالي" على ضيفه مومباي سيتي بسداسية نظيفة، في الجولة الثالثة من دور المجموعات.