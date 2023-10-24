نشر الاثنين ، 23 أكتوبر / تشرين الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أشاد مغردون على منصة "أكس" (تويتر سابقا) بأداء نغولو كانتي، لاعب نادي اتحاد جدة السعودي، خلال مواجهة الفريق لنظيره القوة الجوية العراقي، على أرض ملعب الجوهرة المشعة، الاثنين، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.

وساهم متوسط الميدان الفرنسي في فوز "النمور" على ضيفهم القوة الجوية، إذ صنع هدف الفريق الوحيد في الوقت المحتسب بدل الضائع، لزميله عبدالرزاق حمدالله.

وتعد هذه التمريرة الحاسمة هي الأولى لكانتي في مسابقة تشامبيونزليغ الآسيوي.

ووصل نغولو كانتي (32 عاما) للمساهمة التهديفية رقم 4 بقميص نادي اتحاد جدة، منذ انضمامه إليه في سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

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