نشر الثلاثاء ، 24 أكتوبر / تشرين الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كرّم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لاعب الفريق السابق، إيلكاي غوندوغان، بذكرى ميلاده الذي يصادف 24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وكشف رئيس مجلس إدارة فريق "السيتيسينز"، خلدون المبارك، عن ملعب خاص للتدريبات يحمل اسم متوسط الميدان الألماني في أكاديمية السيتي لكرة القدم، تكريماً له بمناسبة دخوله عامه الـ 33.

وكان غوندوغان قد لعب لنادي مانشستر سيتي لما يقرب 7 أعوام، وحقق معه أبرز البطولات حول العالم، ومنها: دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز.

ورحل إيلكاي غوندوغان عن صفوف فريق "السيتيسينز" خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، ليرتدي قميص نادي برشلونة الإسباني، والذي حرص أيضاً على الاحتفاء بذكرى ميلاد اللاعب.