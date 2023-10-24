دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خالف نادي توتنهام هوتسبير التوقعات هذا الموسم 2024/2023، بعد أن نجح في تحقيق نتائج إيجابية في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليحتل صدارة سلم الترتيب بعد مرور 9 جولات، برصيد 23 نقاط.

وكانت بداية فريق "السبيرز" مثالية في البريميرليغ، رغم تغييره على كادره التدريبي وإسناد القيادة الفنية إلى الأسترالي أنجي بوستيكوغلو، ورحيل أحد أبرز مهاجميه على مر التاريخ، هاري كين، في سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

وتختلف الآراء حول إمكانية نادي توتنهام هوتسبير في استمراره بالتألق، فما رأيك؟