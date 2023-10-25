نشر الثلاثاء ، 24 أكتوبر / تشرين الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز نادي ريال مدريد الإسباني على نظيره سبورتينغ براغا البرتغالي، بهدفين لواحد، في مواجهة أقيمت على أرض ملعب الأخير، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وأحرز رودريغو وجود بيلينغهام هدفي فريق "الميرنغي"، فيما سجل ألفارو دجالو هدف النادي البرتغالي الوحيد.

في ذات الجولة، حقق نادي أرسنال الإنجليزي الفوز خارج الديار، على حساب منافسه إشبيلية الإسباني بهدفين لواحد.

وتغلب نادي نابولي الإيطالي على نادي يونيون برلين الألماني بهدف، وبذات النتيجة تفوق ريال سوسيداد الإسباني على بنفيكا البرتغالي، ونادي مانشستر يونايتد الإنجليزي على نادي كوبنهاغن الدنماركي.

وسيطر التعادل الإيجابي بهدف لمثله على مباراة نادي لانس الفرنسي ونادي آيندهوفن الهولندي، فيما انتصر نادي بايرن ميونخ الألماني على نادي غلطة سراي التركي بثلاثية لواحد، ونادي إنتر ميلان الإيطالي على نادي ريد بل سالزبورغ النمساوي بهدفين لواحد.